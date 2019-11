“My Hero Academia” sigue con su programación habitual con un cambio de protagonistas. Si bien al principio muchos pensaron que la historia principal se retrasaría por unos episodios, el nuevo capítulo 5 de la cuarta temporada demostró que todo está conectado.

En el anterior episodio se vio como All Might le revelaba una triste verdad a Midoriya: él moriría durante el próximo año y no podría seguir ayudándolo en su camino para convertirse en el nuevo ‘Símbolo de la Paz’ y un gran portador del ‘One for All’.

Por su parte, Deku le prometió que juntos burlarían el destino descrito por Sir Nighteye y que harían de todo para que All Might siga con vida. En otra parte de la ciudad, otros estudiantes también comenzaron sus prácticas tales como Kirishima, Uraraka y Asui quienes se lucieron en el actual capítulo del anime.

Conoce en esta nota qué pasó con estos héroes, qué descubrió Kirishima mientras hacía sus pasantías con Fat Gum y qué está planeando Kai Chisaki para detener de una vez por todas a los héroes que se interponen en sus planes.

¿QUÉ PASÓ EN "MY HERO ACADEMIA" 4X05?

El quinto capítulo de "My Hero Academia" muestra las prácticas de Kirishima junto a Fat Gum (Foto: heroaca)

El capítulo comenzó con Nejire Hado demostrando sus habilidades junto a Uraraka y Asui, quienes se habían unido a ella para la agencia de Ryukyu, la héroe dragón. Ellas detuvieron a unos villanos que causaban problemas en la ciudad y mencionaron una reunión que tendría la agencia de Sir Nighteye para hacer un trabajo en conjunto.

Luego de eso, se revela la reunión que tuvieron Kai Chisaki y Tomura Shigaraki. Este último le dijo que su equipo se uniría a ellos con la condición de que no serían subordinados y que le explique qué tenía planeado exactamente, ya que había descubierto que utilizaba balas especiales que bloqueaban dones.

Aquí Chisaki se queda callado y el anime da un salto nuevamente a las calles, donde Fat Gum, Kirishima y Tamaki Amajiki se encuentran patrullando la zona en búsqueda de problemas que resolver. Dicho y hecho, un grupo de malhechores aparecen, pero son derrotados fácilmente por Fat Gum y Amajiki.

Mientras Kirishima se lamentaba de no haber sido de ayuda, una persona del público que se había amontonado alrededor dispara un dardo que le cae a Amajiki. Red Riot se pone en frente para recibir el siguiente impacto que rebota luego de activar su endurecimiento.

Tamaki Amajiki tiene el poder de manifestar habilidades de cosas que se come como pulpos, alas, ostras, etc. (Foto: heroaca)

El delincuente entonces suelta la pistola y corre con Kirishima pisándole los talones. Fat Gum intenta seguirlos pero Amajiki le comenta que no puede usar su don así que se queda para ayudarlo y descubrir qué está pasando.

Kirishima entonces llega a un lugar sin salida donde su enemigo, envuelto en desesperación, se inyecta una sustancia que potencia su don de sacar cuchillos de su cuerpo. Kirishima entonces realiza su técnica más poderosa para detenerlo, endureciendo al máximo su cuerpo y propinándole un enorme golpe.

A pesar de esto, el criminal sale corriendo solo para ser interceptado por Fat Gum. El público entonces le agradece al joven héroe y la acción se traslada al salón de la Clase 1-A. Aquí todos alaban el trabajo de los practicantes por haber salido en los diarios mientras que Midoriya sigue perdido en sus pensamientos sobre Eri, la niña que Kai Chisaki está utilizando para sus fines malévolos.

Kirishima utiliza su última técnica de endurecimiento para derrotar al villano (Foto: heroaca)

TRÁILER DE “MY HERO ACADEMIA” 4X06

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “MY HERO ACADEMIA” 4X06?

¿Acaso descubrirán como combatir las balas que eliminan dones? (Foto: heroaca)

El sexto capítulo de la temporada 4 de “My Hero Academia” se estrenará en Japón el próximo 23 de noviembre de 2019 a las 5:30 pm (hora local) por la televisión nipona. La misma página oficial menciona los canales nacionales donde se transmitirá cada episodio.

El mismo día estará disponible en Crunchyroll en Latinoamérica, Estados Unidos (Funimation), Canadá, Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, además de los usuarios del servicio premium en Islandia, Suecia, Noruega, Dinamarca y Países Bajos.

El equivalente horario de la emisión de “My Hero Academia” por país es el siguiente: