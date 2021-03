“My Hero Academia” vuelve y su temporada 5 ya casi está aquí. La clase 1-A de la UA del estudiante ha pasado por tantas cosas. Habiendo enfrentado continuamente a la Liga de Villanos y siendo empujados más allá de sus límites, no había mucho más por lo que los estudiantes pudieran pasar en la temporada de lo que ya habían sufrido.

La temporada 3 terminó con un crecimiento emocional entre Bakugo y Deku, junto con la introducción a los tres grandes, la temporada 4 de “My Hero Academia” tuvo mucho más que ofrecer. Esa temporada, cubrió los capítulos 125 a 184 del manga y se centró en una cosa: el crecimiento.

La temporada 4 tuvo tres arcos que fueron sorprendentemente diferentes en tono. El primer arco fue el arco de Overhaul. Mientras los estudiantes comenzaban sus prácticas, surgió un nuevo villano. Un líder de Yakuza, Overhaul, desarrolló una forma de eliminar la peculiaridad de un héroe con el disparo de una bala.

Con Deku instalándose en su pasantía bajo Sir Nighteye, una vez que alcanzó su cúspide, se convirtió en uno de los arcos más fuertes de toda la serie hasta la temporada que pasó. En esta nueva temporada “My Hero Academia” tiene a la expectativa de lo que sucederá. Sigue leyendo y entérate donde ver la serie y lo que se trae en los nuevos episodios.

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER EL ESTRENO DE LA TEMPORADA 5 DE “MY HERO ACADEMIA”?

La quinta temporada “My hero academia” se estrenará en Japón el Sábado 27 de marzo y estará disponible en Crunchyroll en el transcurso del mismo día, aunque la plataforma streaming no precisó la hora en que saldrá el primer episodio.

Después se estrenará un nuevo capítulo de “My hero academia” cada jueves, primero en Japón y luego en Crunchyroll.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 5 DE “MY HERO ACADEMIA”

TRÁILER 2 DE LA TEMPORADA 5 DE “MY HERO ACADEMIA”

TRÁILER 3 DE LA TEMPORADA 5 DE “MY HERO ACADEMIA”

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 5 DE “MY HERO ACADEMIA”?

La audiencia está ansiosa por ver que es lo que pasará en esta nueva temporada. (Foto: twitter)

El final de la temporada 4 vio a Endeavour y Hawks luchando con éxito contra un Nomu que no solo podía resistir los poderosos golpes de Endeavour, sino también pensar y hablar. Si bien parece que la Liga de Villanos se está quedando atrás por ahora, tienen las balas restantes que destruyen Quirk en sus manos después de dominar Overhaul.

Se podría asestar un golpe devastador a la sociedad si la Liga los usara. La temporada 5 se centrará más en U.A. y los estudiantes, destacando más la Clase 1-B. Las dos clases se fusionarán para una clase de entrenamiento conjunta en la que se dividirán en pequeños equipos para luchar entre sí.

Aunque puede parecer que la Clase 1-A tendrá la ventaja, la Clase 1-B también ha mejorado, a pesar de no haber visto tantas batallas como 1-A. Al final de la temporada 4, Midoriya ve a todos los usuarios anteriores de One for All, así como un vistazo del primer usuario con su hermano All for One, en su sueño.

Se despierta, destruyendo su habitación en el proceso, pero no tiene idea de lo que significa el sueño. Una vez que lo haga, podría comprender y controlar mejor su Quirk. Mientras tanto, la última vez que vimos a Gran Torino, él y la policía perseguían a Kurogiri, pero se encontraron con una amenaza mayor en la forma de un enorme villano llamado Gigantomachia, uno de los sirvientes más fieles de All for One.

Aunque capturaron a Kurogiri, Gigantomachia todavía anda suelta. Al ver cómo Kurogiri buscó a Gigantomachia para ayudar a Shigaraki, podemos verlo conociendo a Shigaraki y al resto de la Liga en la nueva temporada.