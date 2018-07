"Ant-Man and the Wasp": así es como se conecta la historia con "Avengers: Infinity War" [SPOILERS]

Atención, la nota contiene spoilers de " Ant-Man and the Wasp " y " Avengers: Infinity War ", las dos últimas películas del Universo Marvel . recomendamos ver ambas producciones antes de leer el resto de la nota. Aquí te explicaremos qué sucedió al final de más reciente película.

Si continúas leyendo, es pertinente que recuerdes que Thanos logró su cometido en " Infinity War ". Logró conseguir todas las Gemas del Infinito para así poder eliminar a la mitad de los seres vivos del universo.

Cuando realizó el conocido chasquido los héroes comenzaron a desaparecer uno a uno, de forma aleatoria. Ahora es el turno de los sobrevivientes revertir esta situación. " Ant-Man and the Wasp " ocurre en simultaneo con " Avengers: Infinity War ", así que no podían obviar el poder del Guantelete del Infinito.

Así es, en las escenas post-créditos se ve como Wasp ( Avispa ) y el doctor desaparecen por el efecto Thanos. Pero esta no es la peor parte, Ant-Man sigue atrapado en el reino cuántico y no lo han sacado a tiempo.



Aquí es donde se disparan las teorías. Algunos creen que Ant-Man deberá salir por su cuenta de esta situación, pero en su camino a la normalidad logrará comprender el uso de esta dimensión para poder así viajar en el tiempo y así ayudar a los Vengadores eliminados.

Radio Depor - Programa Depor Play