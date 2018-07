"Ant-Man and The Wasp": director Peyton Reed comenta la primera escena post-créditos de la cinta

"Ant-Man and The Wasp" , la más reciente película de Marvel , cuenta con varios detalles que merecen nuestra atención para entender mejor su conexión con Avengers: Infinity War y -de ser posible- con Avengers 4 .



ALERTA DE SPOILER



En una entrevista a The Verge , el director Peyton Reed declaró algunos detalles de las escenas post-créditos de "Ant-Man and The Wasp" .



Como se recuerda, Hank , Janet y Hope desaparecen como consecuencia del chasquido de Thanos en "Avengers: Infinity War" mientras Scott queda atrapado en el Reino Cuántico .



"Lo que realmente nos atrajo durante todo el proceso fue la cuestión de cómo vamos a lidiar con Infinity War , y se nos ocurrió lo que íbamos a hacer con la historia de Ant-Man and the Wasp . Lo que hicimos fue contar nuestra historia, hacerla autónoma, y ​​hacer un final con las tramas cerradas al final de la película. La misión por un lado de Scott Lang en arresto domiciliario y viendo a su hija, los chicos de X-Con consiguiendo un pez gordo y salvando su compañía, Hank y Janet reunidos, todo es como The Partridge Family – la conclusión más alegre posible de todos los tiempos. Y luego entramos en esa escena colorida de los créditos. Y después hacer esta escena que con suerte golpearía a la audiencia en el estómago" , señaló Reed.



El cineasta también señaló que aprovechó las expectativas del público por saber qué sucedía con Ant-Man antes, durante y después de Infinity War . "Creo que todo el mundo estaba pensando: “okay, no pueden ignorarlo, no pueden ignorarlo”. ¿Qué va a pasar y a quién le va a pasar? Entonces queríamos divertirnos con eso. Y para mí, no vas a hacer un evento mayor de lo que hizo Infinity War. Tenía que tener su propio tono y tenía que ser específico para nuestra película" , agregó.

