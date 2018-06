Ant-Man and the Wasp durará menos que las últimas cinco películas de Marvel

Ant-Man and the Wasp se estrenará en los cines de Estados Unidos el próximo 6 de julio , pero la fecha de estreno se moverá en todo el mundo por el motivo del Mundial de Rusia 2018 , ya que algunos cines temen que los fans no asistan al estreno por ver los partidos de Rusia.

Lo que los fans han estado esperando es conocer finalmente la duración de la película, ya que mientras más dure la película, mejor podremos ver su relación con Avengers: Infinity War . Sin embargo la revelación del tiempo final ha decepcionado a muchos: durará menos que las últimas 5 películas de Marvel.

Pero no será por mucho. La secuela de Ant-Man durará 1 hora y 58 minutos . A su comparación, otras películas de duración similar fueron la película de Doctor Strange duró 1 hora y 55 minutos y las películas de The Incredible Hulk y Thor: The Dark World que duraron 1 hora y 52 minutos.

Ant-Man and the Wasp (Foto: Fandango) Ant-Man and the Wasp (Foto: Fandango)

Sinopsis oficial de Ant-Man and the Wasp:

Scott Lang está atrapado en las consecuencias de sus elecciones como superhéroe y padre. Gracias a Hope van Dyne y el Dr. Hank Pym , Lang deberá usar nuevamente el manto de Ant-Man y luchar junto a The Wasp . Una urgente misión lo llevará a revelar secretos del pasado mientras el dinámico dúo se enfrenta en una épica batalla contra un poderoso y nuevo enemigo.