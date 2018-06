La próxima cinta de Marvel , Ant-Man and the Wasp , incluirá el retorno de un villano clásico que muchos no esperaban. ¿De quién se trata? Pues resulta que el dato ha llegado a través de quienes integran el reparto de actores.



De acuerdo con el reparto oficial de Ant-Man and the Wasp , Elihas Starr se confirma como un personaje de la secuela dirigida por Peyton Reed .



Este nombre debe llamarte la atención pues se trata de Egghead , su primera aparición fue en los cómics de 1962. Este villano intentó acabar con el Ant-Man original ( Hank Pym ) convirtiendo en su contra el ejército de hormigas. Quien hará de Egghead será Michael Cerveris .



Echando un vistazo al casting, todo parece indicar que la cinta contará con flashbacks con versiones más jóvenes de Pym, de su esposa Janet Van Dyne y de su hija Hope .



El 5 de julio se estrenará "Ant-Man and the Wasp" en Perú y el 6 de julio en los Estados Unidos . La nueva película de Marvel explicará el motivo detrás de la ausencia del héroe Ant-Man y, a su vez, introducirá a Wasp en el Universo Cinematográfico.

