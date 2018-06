Ant-Man and the Wasp: ¿cuántas escenas post-créditos tiene la nueva película de Marvel?

Como cualquier otra película del Universo Cinematográfico de Marvel ( MCU por sus siglas en inglés), Ant-Man and the Wasp tiene escenas post-créditos , pero lo que se preguntan los fans es lo siguiente: ¿cuántas son exactamente?



Tras la alfombra roja del nuevo título del MCU , Screen Rant informó que la secuela de Ant-Man tiene dos de estas escenas: una de mitad de créditos y otra revelada después de estos.



Ahora, ¿qué pasa exactamente en estas escenas? Para averiguarlo habrá que esperar hasta el estreno comercial de la película, previsto para el 5 de julio en el Perú y el resto de países de América Latina, salvo México, donde el filme será lanzado el 6 de julio, el mismo día que en Estados Unidos.



Ant-Man and the Wasp es la continuación de Ant-Man (2015) y si bien está siendo estrenada después de Avengers: Infinity War , está ambientada en una época anterior a la llegada de Thanos a la Tierra. Aún así, sus escenas post-créditos tendrían relación con los eventos de Infinity War . Incluso podría haber alguna otra referencia a Captain Marvel , la próxima película en el calendario del MCU , anterior incluso a Avengers 4 , filme que cerrará la Fase 3 de este universo.



Paul Rudd es Ant-Man y Evangeline Lilly es Wasp (Foto: Marvel)

Las escenas post-créditos son el sello de Marvel desde Iron-Man (2008), cuando Nick Fury (Samuel L. Jackson) se presentó ante Tony Stark (Robert Downey Jr.) para hablar de la Iniciativa Vengadores y para abrir el MCU .



Dirigida por Peyton Reed, Ant-Man and the Wasp es protagonizada por Paul Rudd como Scott Lang, Evangeline Lilly como Hope Van Dyne, Michael Douglas como Hank Pym y Michelle Pfeiffer como Janet Van Dyne. Además, es la vigésima película del MCU .