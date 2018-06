"Ant-Man and the Wasp": fecha de estreno, reparto y sinopsis de la película de Marvel

El 5 de junio llegará a las salas de cine de Perú " Ant-Man and the Wasp ". Este largometraje tendrá como protagonista a los de los vengadores más importantes; no obstante, tendrá una argumento que sucede en simultaneo con la pelea contra Thanos en " Infinity War ".



Este es el reparto de la nueva película de Marvel :

Paul Rudd como Ant-Man (Scott Lang)

Evangeline Lilly como The Wasp (Hope Van Dyne)

Michael Douglas como Dr. Hank Pym

Michael Peña como Luis, mejor amigo de Scott Lang (Ant-Man)

Judy Greer como la ex esposa de Scott Lang

Bobby Cannavale como Paxton, policia y pareja de Maggie

Abby Ryder Fortson como Cassie, hija de Lang y Maggie

"T.I." Harris como Dave, miembro de la banda de Lang y Luis

David Dastmalchian como Kurt, otro miembro de la banda



Nuevos actores en la cinta:



Michelle Pfeiffer como Janet van Dyne

Hannah John-Kamen como Ghost, villana de la cinta

Laurence Fishburne como Bill Foster, amigo de Pym y superhéroe llamado Goliath

Walton Goggins como Sonny Burch, criminal

Randall Park como agente de S.H.I.E.L.D.

"Tras lo sucedido en 'Capitán América: Civil War', Scott Lang (Rudd) debe lidiar con las consecuencias de sus acciones como superhéroe y como padre. Mientras intenta equilibrar su vida familiar con sus responsabilidades como Ant-Man, Hope Van Dyne (Lilly) y Hank Pym (Douglas) recurren a él con una nueva misión muy urgente. Scott debe, una vez más, ponerse el traje y aprender a luchar junto a La Avispa mientras el equipo trabaja para descubrir secretos de su pasado", se lee en la sinopsis oficial de " Ant-Man and the Wasp ".

Como se sabe, el personaje Ant-Man está en arresto domiciliario tras ir en contra de los acuerdos de Socovia debido a que uso sus poderes sin autorización de S.H.I.E.L.D. ni de las Naciones Unidas. Ahora, volverán a romper la ley para salvar a la Tierra de una nueva amenaza.