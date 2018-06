Ant-Man and the Wasp: ¿habrá avances de Capitana Marvel en la cinta?

El 5 de julio por fin se sabrá si los demás héroes, que no aparecieron en " Avengers: Infinity War ", sobrevivieron al chasquido de dedos de Thanos . " Ant-Man and the Wasp " introducirá a una nueva heroína pero podría terminar en tragedia al ser una historia paralela al último estreno.

Este largometraje mostrará la peor parte de los acuerdos de Socovia, el mismo que restringe el uso de los poderes de los héroes de Marvel . Ant-Man estará con arresto domiciliario y deberá actuar oculto de la ley. Además podría adelantar información acerca de Capitana Marvel , la siguiente película en calendario.

Aunque sería una gran oportunidad para conocer más acerca de la heroína que vencería a Thanos , Kevin Feige , productor de las películas de Marvel , comentó lo siguiente en una entrevista con ComicBook : "Creo que todavía faltan algunos meses para eso".

Como se sabe, el rodaje de Capitana Marvel terminaría en unas cuantas semanas y el mismo productor añadió que el papel de Carol Danvers será crucial para el futuro del MCU. No obstante, no tenían nada preparado para " Ant-Man and the Wasp ".