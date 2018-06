Ant-Man and the Wasp: nuevo spot de televisión revela su relación con Infinity War [VIDEO]

Ant-Man and the Wasp se estrenará el próximo 5 de julio en la mayoría de cines del mundo. La nueva película de Marvel Studios responderá la pregunta que todos nos hacíamos: ¿dónde estaba Ant-Man durante los eventos de Avengers: Infinity War ?

Mucho se comentó sobre la línea de tiempo en donde se ubicaba Ant-Man and the Wasp , pero ahora gracias al nuevo spot de televisión de la película, no sólo podemos saber en qué momento sucederá la película del MCU , sino también cuál será su relación con Avengers: Infinity War :

Luego de los eventos en Civil War , Scott Lang (Ant-Man) se encontró recluido en su casa bajo arresto domiciliario, evitando que lo envíen a la cárcel para poder pasar tiempo con su hija. Ante esto, el nuevo Spot de televisión nos muestra una reveladora conversación con Scott y Jimmy Woo:

"Dos años bajo arresto domiciliario, no te has puesto en contacto con Hank o Hope, ¿verdad? " dijo en un fragmento del video. Con esto, se confirma que los eventos de Ant-Man and the Wasp sucederán al mismo tiempo que Avengers: Infinity War.

Es por esto que no apareció Ant-Man durante la lucha contra Thanos . Es posible que veamos alguna referencia de esta película durante Ant-Man and the Wasp , aunque lo que más se ha comentado es que al final, algunos personajes desaparecerán por el chasquido de Thanos.

Avengers: Infinity War Thanos demostrando su poder (Foto: Marvel) Thanos demostrando su poder (Foto: Marvel Comics)