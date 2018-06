En " Avengers: Infinity War " no se vio la aparición de estos dos Vengadores . El motivo es muy simple, ellos también estaban protegiendo a la Tierra y su historia se contará en la película " Ant-Man and the Wasp ".

La prensa especializada ya ha comenzado a publicar las críticas dela largometraje luego de la primera proyección oficial. The Hollywood Reporter asegura que es un "agradable y tonto respiro" luego de las seriedad de la llegada de Thanos en la otra producción.

Además, el mismo medio, afirma que es la película más entretenida que Marvel ha hecho desde que Kevin Feige dirige los estudios. "Dado que no pueden hacer nada para ocultar la verdad, que Ant-Man es un pelagatos comparado con el elenco A de Marvel, han hecho muy buen trabajo. Después del trabajo pesado de 'Infinity War' y 'Black Panther', 'Ant-Man' es un picnic de bienvenida", concluyen.

Variety sigue la misma linea de opinión acerca del humor que caracteriza a las últimas producciones de Marvel : "más rápida, divertida y astutamente confiada que la original. (...) La película es todo broma y movimiento". No obstante, advierten que podría llegar a considerarse "demasiado ligera" para el gusto de muchos fans.

Entertainment Weekly , por otro lado, hace una crítica de carga mas bien negativa: "Los personajes bromean tanto con ' Capitán América: Civil War ' que empiezas a preguntarte si pagaste el precio de la entrada para leer Internet de hace dos años. Se siente menos como película que como un meme que alguien ha hecho sobre un tráiler de ' Ant-Man '".



Los fans tendrán que esperar hasta el 5 de junio para visitar los cines más cercanos y disfrutar de la esperada secuela de Ant-Man .