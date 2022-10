El calendario del Universo Cinematográfico de Marvel se encuentra en un momento sumamente importante. Por un lado, la productora prepara el estreno de “Black Panther: Wakanda Forever” como el gran final de la fase 4, la cual ha sido de transición en el UCM. Por otro, ya se proyectaron las primeras imágenes de “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”, la primera cinta de la fase 5.

El último tráiler que compartieron en su canal de YouTube, con cerca de 24 horas de publicación, ya cuenta con más de medio millon de reproducciones y más de 30 mil likes o me gusta.

Esta producción conectará con todos los conflictos que hemos estado viendo durante la fase 4. En la serie “Loki”, por ejemplo, logramos ver por primera vez a Kang el Conquistador, quien tomó control de las líneas del tiempo, luego de que mataran a una variante de él.

Conoceremos también a profundidad a los habitantes del microverso cuántico, quienes parecen estar preparando una invasión a gran escala. Kang volverá a ser protagonista y posiblemente Ant-Man y compañía necesiten de ayuda.

¿Scarlet Witch volverá al UCM en “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”?

Por lo pronto, es incierto cómo las familias Lang y Pym podrán derrotar a este poderoso villano. Así que los aficionados han realizado un exhaustivo análisis del primer tráiler oficial para buscar pistas.

Un personaje que podría ayudar en este caso es Scarlet Witch, quien no habría muerto en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”. En un frame del tráiler, se logra ver una energía roja que se asemeja a la magia del caos que utiliza la bruja.

Foto: Marvel Entertainment

Primer tráiler oficial de “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”

“Ant-Man and The Wasp: Quantumania” se estrenará el 16 de febrero en los cines de todo el mundo. Se trata de la primera cinta de la fase 5 del UCM.

