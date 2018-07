"Ant-Man and the Wasp": el reino cuántico solucionaría lo que pasó en "Avengers: Infinity War"

Cuidado, la nota contiene spoilers de " Avengers: Infinity War ". Thanos ha complicado el futuro de los Vengadores al llegar a la Tierra y haber usado el Guantelete del Infinito para borrar a la mitad de la vida del universo. No obstante, el estreno de " Ant-Man and the Wasp " podría tener la solución.

Las nuevas teorías de Marvel adelantan que la clave estará en el microverso o reino cuántico. Aquellos que han visto la primera película sabrán que es un espacio en la materia del cual es muy difícil salir y ahí la realidad no es la misma.

El avance de " Ant-Man and the Wasp " se concluye que es posible viajar a través de esta dimensión y podrían traer de regreso a Janet Van Dyne , la esposa del Han Pym .

Este viaje podría abrir paso para comprender el viaje en el tiempo que se vería en Avengers 4 . Hasta el momento, Marvel no ha revelado la tecnología que se usaría para este fin, así que los fans de Reddit lo han justificado con esta herramienta.



"Ant-Man and the Wasp" fecha de estreno:

Marvel prepara el estreno de " Ant-Man and the Wasp " para el 5 de julio del 2018 en Perú.