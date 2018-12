James Wan, director de Aquaman , la cinta más reciente de DC Comics , dio a conocer por qué recurrió al tema ' Ocean to Ocean' como banda sonora y en una escena de la película. La pregunta no es para menos, debido a que la canción es un remix de la canción “Africa” de Toto interpretada por Pitbull, algo que el público ha criticado en redes sociales.



La respuesta de James Wan resultó de la más interesante. Antes de contarte la razón, te advertimos que más adelante hallarás spoiler de Aquaman.



“ [Cuando puse] la canción en la escena en la cual Aquaman y Mera salen del agua lentamente, pensé, ‘mierda, ¡vamos a divertirnos con ello!’ Es algo fuera de Fast & Furious”, le dijo Wan a Business Insider.



Luego explicó que Pitbull había acordado colaborar con la cinta desde un principio. Wan creyó que la cinta encajó perfectamente en la escena. Dijo que era "muy irónico, y simplemente queríamos divertirnos con ello. Y queríamos tener una canción descarada en una escena de la película. Pero no estaba seguro de qué canción sería”.