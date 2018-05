El actor que le da vida al arquero de DC Comics , Arrow , se quiere sumar a una de las aventuras de los hermanos Winchester de ' Supernatural '. Stephen Amell y Jensen Ackles son muy amigos y han dejado un mensaje en redes sociales que muchos quieren ver realidad.

La serie basada en los cómics ha tenido múltiples 'crossovers' con otras producciones de la misma empresa. Pero Stephen Amell realmente cree que los fans de ambas ficciones de televisión merecen un capítulo conjunto.

Él colgó en Twitter una fotografía junto Jensen Ackles con un texto que dice "Este es el ' crossover ' que merecemos". La posibilidad ya se ha sido mencionada antes; en la Comic Con de Salt Lake Amell el mismo actor comenzó los rumores del cruce de estas dos series.

"Sin romper la cuarta pared demasiado, si pudiese salir en 'Sobrenatural', aunque sea como alguien echando gasolina en su coche o que fuera asesinado, sería tremendo. O quizá hacer una de esas cosas que sé que no tienen sentido porque no es el mismo universo, pero al ser televisión y tratarse de algo divertido, quizá uno de estos días Greg Berlanti [productor de 'Arrow'] se reunirá con el encargado de Sobrenatural y dirán "Eh, ¿por qué no?" comentó el actor .



Tras este comentario en Twitter , una periodista le preguntó sobre qué héroe de DC Comics le gustaría ver en Arrow . A lo que respondió que su deseo es que tenga presencia Clark Kentt ( Superman ) en la pantalla chica.