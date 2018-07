"Avengers 4" adelantaría su fecha de estreno, según reporte de IMAX

Avengers 4 estaría más cerca de lo planeado. El proyecto cinematográfico de Marvel adelantaría su estreno, según un reporte financiero trimestral lanzado por IMAX. La secuela de "Avengers: Infinity War" llegaría a finales de abril de 2019 y no el próximo 3 de mayo como estaba programada.



El cambio de fecha para el estreno de Avengers 4 podría deberse a un estreno global más justo para los fans que no habitan en países como Francia, Alemania y el Reino Unido, donde la cinta se estrena a finales de abril.



Solo en el resto del mundo estaría disponible el 3 de mayo, ocasionado así una brecha temporal en la que los spoilers estarán en toda Internet.



Disney y Marvel no han confirmado el cambio de fecha. De confirmarse, el comunicado oficial no sería público hasta unos meses antes del estreno. Lo mismo sucedió con "Infinity War" para obtener un lanzamiento simultaneo y atraer así mayores ganancias en la taquilla.

