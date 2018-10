Avengers 4: ¿Capitán América morirá en la secuela de 'Infinity War'? Kevin Feige reveló una pista

Avengers 4 pinta un escenario muy complicado para los personajes de Marvel. El actor Chris Evans, quien hace de Capitán América, ya anunció su salida de la franquicia tras ocho años interpretando al mismo personaje. En foros de Internet, ya se habla de la muerte de Capitán América en Avengers 4; sin embargo, es posible que no sea así.



El CEO de Marvel Studios , Kevin Feige, dio algunas pistas en una entrevista con Entertainment Weekly sobre las muertes en Avengers 4 y cuál es la perspectiva de la producción para el cierre esta entrega.



A la pregunta "cuando hablamos de resolución o el final de la historia de un personaje, ¿estamos hablando necesariamente de la muerte?".



Feige respondió que "la gente siempre saltará a eso", y agregó que no necesariamente debe ser así. El ejecutivo explicó que su perspectiva es como el ultimo episodio de Star Trek: The Next Generation, llamado 'All good things'.



"Ese es -para mí- uno de los mejores finales de series. No había nada sobre la muerte. (El capitán Jean-Luc) Picard fue donde su tripulación y se sentó a jugar póquer, algo que debería haber hecho hace mucho tiempo, ¿verdad?", señaló.



Siguiendo esta pista, todo indica que Avengers 4 será una revisión nostálgica de los últimos diez años del MCU. El viaje en el tiempo puede hacer que la salida de Capitán América sea una especie de despedida sin necesariamente la muerte del personaje, más ahora que la teoría del viaje en el tiempo cobra fuerza.