Las escenas postcréditos de Ant-Man and The Wasp han intrigado a muchos seguidores de Marvel , debido al posible desarrollo de la trama luego del trágico final de "Avengers: Infinity War" . ¿Qué podemos esperar entonces de Capitana Marvel para Avengers 4 ?



ALERTA DE SPOILER



La escena post-créditos de Ant-Man and The Wasp muestra a Scott atrapado en el Reino Cuántico tras la muerte de Hank , Hope y Janet , quienes acabaron hechos polvo tras el chasquido de Thanos. Esto quiere decir que los eventos de Avengers: Infinity War sucedieron al paralelo en los post-créditos de Ant-Man and The Wasp .



La situación de Scott ha hecho que los fans se pregunten cómo Ant-Man logrará escapar del Reino Cuántico sin ayuda. Para esto hay una teoría bastante singular que desarrollamos en el podcast de Depor Play : la aparición de Capitana Marvel .



¿Pero cómo es esto posible? El Capitán Marvel -la versión original de los cómics- puede viajar en el tiempo. Carol Danvers adquiriría este poder del Capitán Marvel original en la próxima película de UCM para 2019.



Si Danvers es capaz de viajar en el tiempo, habría la posibilidad de que lo haga a través del Reino Cuántico y así poder rescatar a Scott.



Sería extraño que Scott vuelva a escaparse del Reino Cuántico por sus propios medios, teniendo en cuenta que desconoce las leyes de la física cuántica. Alguien tendrá que ayudarlo, aunque sea su amigo Luis quien prestó la camioneta de su negocio para hacer el experimento en el que Scott quedó atrapado.