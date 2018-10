Avengers 4: Chris Evans habló cómo fue su último día siendo Capitán América

Quién diría que hasta Capitán América tiene días aburridos. El actor Chris Evans, quien hace del mítico superhéroe de Marvel , reveló que su último día de rodaje de Avengers 4 fue extremadamente aburrido.



Fue en la convención ACE Comic–Con donde Evans se refirió a las últimas líneas de su personaje en Avengers 4, la secuela de Avengers: Infinity War.



“Mis últimas líneas fueron algo muy estúpido, muy tonto, aunque probablemente no puedo decirlas. Pero bueno, como saben, estábamos haciendo reshoots (grabar nuevas escenas tras haber finalizado originalmente la producción), así que normalmente lo que haces es grabar algunos momentos pequeños, detalles que necesitaban ajustar. Probablemente [mi último diálogo] fue una línea dirigida a Paul Rudd. Él no estaba ahí, pero era una línea estúpida. No será algo que recuerde toda la vida [risas]. El día será memorable, pero las líneas no”, declaró el actor.



Avengers 4 está en una fase de reshoots, por lo que los actores son llamados nuevamente para grabar algunas escenas. Es entendible, entonces, que Evans haya sido convocado para decir líneas secundarias y nada del clímax de la película.



Avengers 4 se estrenará en 2019.