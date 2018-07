¡ALERTA DE SPOILER! Sucede que ya se filtraron las escenas post-créditos de "Ant-Man and the Wasp" y fueron tan reveladoras que explican cómo esta cinta conecta con el final de "Avengers: Infinity War" . ¿Pero qué hay de "Avengers 4" ?



Si estás dispuesto a enterarte de cómo Marvel Studios hizo posible que la nueva película de Ant-Man conecte con Infinity War , aquí te dejo el enlace con todas las explicaciones.



Sucede que al final de "Ant-Man and the Wasp" , el protagonista queda atrapado en el reino cuántico mientras Wasp (Avispa) y el doctor desaparecen por el chasquido de Thanos .



Los Avengers originales junto a Ant-Man

Este hecho conectaría directamente con las imágenes del rodaje de Avengers 4 en el que aparece Ant-Man junto a los Avengers originales en la primera película de la saga. Podemos notar, por ejemplo, cómo Capitán América , Tony Stark y Ant-Man portan una dispositivo que sería la máquina del tiempo.



El final de "Ant-Man and the Wasp" daría cuenta del viaje en el tiempo de Ant-Man por accidente mientras ocurre la desaparición de la mitad del Universo tras el chasquido de Thanos . Esta teoría -sin duda- está cobrando mucho más fuerza.