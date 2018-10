La película Avengers 4 parece tener todo resuelto a través del Reino Cuántico. Pero, antes de que leas las siguientes lineas debemos advertirte que se compartirá información de 'Avengers: Infinity War ' y ' Ant-Man and the Wasp '. Dicho esto vamos a desmenuzar la nueva teoría que han compartido los fans en Reddit.

Esta quizás es de las más fundamentadas que se ha leído en los foros. Primero debemos saber que Michael Douglas, actor que hace de Hank Pym en el Universo Cinematográfico de Marvel, comentó en el programa de radio On Air With Ryan Seacrest lo siguiente:



" Cierto, cierto. Eso es absolutamente verdad. Quiero decir, todos ellos, es decir, el Reino Cuántico, es la clave. Esa es la clave. El Reino Cuántico juega una parte importante en todos los siguientes capítulos, creo yo, de las películas de Marvel.".



Bueno ya sabíamos que Avengers 4 se relacionaría con el Reino Cuántico en algún momento. Pero esto no es todo. Recientemente un usuario compartió en Reddit una cuidad oculta en esta dimensión. El Microverso no solo es un espacio extraño, hay civilizaciones ocultas.



En las escenas eliminadas de ' Avengers: Infinity War ' se le escucha comentar a la esposa de Hank Pym que poco se conoce del Reino Cuántico. Pero que puede confirmar la existencia de vida inteligente dentro. Los habitantes del Reino Cuántico serían los encargados de sacar a Ant-Man.

Watch two EXCLUSIVE #AntMan deleted scenes (plus, some Paul Rudd commentary!): https://t.co/YosaBazx7Fpic.twitter.com/35RXKHskj3 — USA TODAY Life (@usatodaylife) September 28, 2018

Recordemos que el Vengador quedó atrapado y le pidieron que no se acerque a los Flujos Temporales. Ahora todo va cobrando sentido. Avengers 4 si explorará los viajes en el tiempo pero los héroes recibirían ayuda de otros seres que nunca se han visto en el Universo Cinematográfico de Marvel. ¿Cómo crees que será posible conectar esta alocada teoríoa con Capitana Marvel? ¿Estará ella dentro de la ciudad que se encontró en el Reino Cuántico?



Solo lo sabremos el 25 de abril (fecha de estreno de Avengers 4 ) Por lo pronto, habrá que contentarse con los supuestos tráilers filtrados recientemente.