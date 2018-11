Avengers 4: Dr. Strange regresaría en la secuela de 'Infinity War' según nueva teoría

Avengers 4 , secuela de " Avengers: Infinity War ", tiene grandes planes para todos los superhéroes de la franquicia. Veremos a nuevos personajes, como sucederá con Capitana Marvel , y otros volverás de la muerte tras el chasquido de Thanos.



Uno de esos héroes sería Dr. Strange, uno de los personajes más poderosos de la franquicia y quien entregó la gema del tiempo a Thanos en "Avengers: Infinity War". Supuestamente ya no lo veríamos en Avengers 4, debido a que fue víctima del chasquido, pero una teoría apunta a que este regresaría.



La teoría nación en Reddit. Un usuario compartió la siguiente información: "He estado viendo todas las películas del Universo Marvel, en orden de estreno, y al llegar a Dr. Strange me he dado cuenta que hay un gran agujero en la trama de Infinity War que, de hecho, pudo salvarlo".



" En la escena en la que Strange y La Anciana hablan de su forma astral, ella menciona que no importe cuánto tiempo mire a través del tiempo, nunca podrá ver más allá del momento de su muerte. Strange respalda el comentario diciendo: ¿crees que es aquí donde mueres?; y eso me lleva a pensar que es imposible ver el futuro más allá de su muerte", agregó.



Esto nos lleva a pensar que sería imposible para Strange ver los 14 000 605 futuros posibles, a menos que no muera tras el chasquido de Thanos. La posibilidad de que Dr. Strange siga con vida en Avengers 4 es habitando en el mundo de la gema del alma tras el chasquido.



Avengers 4 se estrenará en 2019.