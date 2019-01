Avengers Endgame | Actriz Cobie Smulders habría confirmado esta popular teoría [VIDEO]

Aún sería temerario imaginar cómo se desarrollará la trama de Avengers 4 , también conocida como Endgame. Lo que todos suponen es que los superhéroes de Marvel buscan revertir los efectos del chasquido de Thanos en Avengers: Infinity War.



La idea apunta a que veremos a los superhéroes caídos luchar contra Thanos en Avengers 4, algo que la actriz Cobie Smulders, quien hace de Maria Hill, parece haber confirmado en una entrevista sobre Spider-Man: Far From Home.



Actualmente, sabemos que Maria Hill murió a causa del chasquido, pero aún así estará presente en Spider-Man: Far From Home que se estrenará en julio. Ella misma lo confirmó en una entrevista con Jimmy Fallon. ¿Cómo es posible esto? La única opción sería que ella reviviera en Avengers 4.



Según directivos de Sony, la trama de Spider-Man: Far From Home sucede posteriormente a los hechos de Endgame. Esto nos hace pensar que también habrán más personajes que vuelvan desde la ceniza para continuar en el UCM.