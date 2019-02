Uno de los Vengadores principales, Falcon, ha confirmado lo que muchos temían. Thanos eliminó a la mitad del universo, incluyéndolo a él, en Infinity War ; así que todo queda en suspenso para Avengers: Endgame.

El actor Anthony Mackie visitó el programa televisivo The Tonight Show con Jimmy Fallon. El entrevistador le preguntó acerca de Endgame y sobre si realmente se había 'ido'. A lo que el involucrado en la producción respondió:



" Bueno, obviamente, si no has visto la parte 3 (Avengers: Infinity War), alerta de spoiler, morí. Muchas personas murieron. Así que estoy provechosamente desempleado. Ese es el motivo por el que me voy a otras películas".

Falcon fue uno de los que luchó contra el ejercito de Thanos en Wakanda. Lo que sucedió después es más que conocido, El titan loco juntó todas las Gemas del Infinito y con su chasquido eliminó a la mitad de la vida de universo.

Cabe resaltar que el actor evadió la pregunta contando otra anécdota. No se sabe realmente si volverá luego en Avengers: Endgame. Pero su declaración si tiene implicancia con respecto a las teorías que rondan por los foros de Reddit.





Recientemente te contábamos que una teoría rezaba que nadie había muerto en Infinity War , sino que se habían creado dos universos paralelos enviando a la mitad de la vida a uno de los lados. Con el viaje interdimensional se podría volver a reunir a los Vengadores.



Pues si realmente están muertos, ya no queda duda que habrá algo extraordinario en la trama para volverlos a la vida. Recordemos que luego de Avengers: Endgame todavía quedan pendientes otras producciones.