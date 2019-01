Avengers: Endgame | "¡Bucky está muerto, feliz año nuevo!", comentó Sebastian Stan

¿Te esperabas una respuesta así de contundente? Avengers: Endgame no ha revelado su trama hasta el momento, pero los datos del reparto no mienten. Sebastian Stan (Bucky el Soldado de Invierno) y otros actores son parte de la lista de quienes participarán en la secuela de Infinity War.

Por este motivo, el humorista y presentador de The Late Late Show, James Corden, les preguntó a los actores Cobie Smulders (Maria Hill) y Sebastian Stan (Bucky) sobre cómo revivirán en Endgame. La respuesta fue un tanto incómoda pero al final se dijo todo.

James Corden: (A Sebastian) ¿Puedes explicar cómo regresarás de Avengers: Infinity War ?



Tras dicha esta frase se tornó el ambiente un tanto incómodo por el silencio de los actores y las risas de los espectadores. Sebastian Stan fue directo al grano: "¡Bucky está muerto, feliz año nuevo! Es todo lo que tengo que decir".

Cobie Smulders ( Maria Hill) dejó en claro que no pueden comentar eso por miedo a perder sus trabajos. Recordemos que Hill y el Soldado de Invierno fueron convertidos en polvo luego de Avengers: Infinity War. "No me gusta hablar de esto cuando estoy siendo grabada. Me gusta hacer estas películas y si digo algo, no me pedirán que participe en otras, finalizó Smulders.

Aunque no se sabe realmente cómo revivirán a los muertos por el Guantelete del Infinito para Avengers: Endgame , si se ha dado a conocer que Maria Hill y Nick Fury estarán en Spider-Man: Far From Home. La cinta del héroe arácnido sucedería después de Infinity War.