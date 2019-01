'Avengers: Endgame' | Todos los Celestiales que han aparecido en el Universo Cinematográfico de Marvel

' Avengers: Endgame ' todavía tiene una raza la cual explorar; se trata de los Celestiales. Actualmente los Vengadores están luchando contra Thanos, un personaje perteneciente a la reducida raza de los Eternals, los cuales son sumamente inferiores a los primeros mencionados.

Por si no te acuerdas, en la película ' Guardianes de la Galaxia' se vio un craneo enorme flotando en el espacio. Allí habitaba el Coleccionista, aquel que debía guardar la Gema de Poder. Estos seres son mucho más grandes que los planetas y poseen motivaciones extrañas.



A continuación te compartimos los personajes que se relacionan con esta raza. La cual podría explorarse en ' Avengers: Endgame '. Para que te hagas una idea de su tamaño, un Celestial es mucho más grande que Kronos, aunque hay algunos que han demostrado cambiar su forma.

Los Celestiales que han salido en el Universo Cinematográfico de Marvel:

Eson el buscador fue mencionado en 'Guardianes de la Galaxia' como uno de los portadores de la Gema de Poder. Su apariencia realmente es mucho más pequeña que otros Celestiales, realmente más se asemeja a un Eternal.



Ego, el padre de Star-Lord, también estuvo presente en la última película de los 'Guardianes de la Galaxia'. Ya no es un Celestial como tal, ya que sus poderes han quedado bastante reducidos por motivos desconocidos. Es una entidad megalimaniaca con el complejo de un dios. Star Lord también tiene genes de Celestial por su padre.



Por último, apareció en el Universo Cinematográfico de Marvel también knowhere. Su cabeza cercenada está flotando en el espacio y actualmente es una de las minas clandestinas en donde se extraen compuestos de su tejido. La ubicación de su cuerpo es desconocida.

Avengers Avengers 4 | Endgame | Todos los Celestiales que han aparecido en el Universo Cinematográfico de Marvel. (Foto: Marvel Studios)

Lista de todos los Celestials de Marvel:

- One Above All líder de los Celestiales.



- Arishem el Juez.



- Tefral el Supervisor.



- Eson el Buscador.



- Jemiah el Analizador.



- Gammenon el Recolector.



- Hargen el Medidor.



- Oneg el Sondeador.



- Nezarr el Calculador.



- Ziran el Probador.



- Exitar el Exterminador.



- Tiamat el Comunicador (Celestial Soñador).



- Devron el Experimentador.



- Gamiel el Manipulador.



- Scathan el Aprobador el más poderoso de todos los celestiales.



- Ashema la que escucha.



- Knowhere (Solo se ha visto su cabeza mutilada en el espacio).



- Ego el planeta viviente.