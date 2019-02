Avengers Endgame | Iron Man sigue vivo tras rescate de Nebula según confirma nuevo tráiler [VIDEO]

¡ Iron Man está a salvo! Aún no sabemos precisamente cómo fue rescatado del espacio, pero queda claro que Nebula se topará con él durante la trama de Avengers 4.



El nuevo tráiler de Avengers Endgame, estrenado durante la Super Bowl 2019 , muestra a Iron Man y Nebula trabajando de la mano dentro de lo que parece la nave de los Guardianes de la Galaxia.



De saque, esta imagen de Avengers 4 revela que aún Iron Man no está de vuelta a la Tierra, aunque parece que tienen cierto contacto con los Vengadores. Sucede que el tráiler ha destacado por los preparativos para la futura pelea contra Thanos y, desde otro plano, aparecen Iron Man y Nebula haciendo lo suyo desde la nave espacial de los Guardianes.



El regreso de Iron Man a la Tierra parece que no sería posible, debido a que en la última escena del tráiler se muestra a los Vengadores como marchando hacia la batalla final contra Thanos, y en ella no aparece Iron Man. Esto quiere decir que él y Nebula darán el alcance al equipo en alguna parte del universo.



Otra precisión es que si Nebula finalmente es quien rescata a Tony Stark en Avengers 4, la teoría sobre la función de Rescue (el traje especial de Pepper Potts) no tiene ninguna lógica. La pregunta aún sigue siendo la misma, ¿qué función tendrá la nueva personaje que ha sido confirmada según la línea de juguetes de Marvel?