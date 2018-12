' Avengers: Endgame ' desató muchas teorías, pero el reciente tráiler en versión IMAX destruye algunas.Marvel Studios tenía pendiente liberar la versión en Ultra HD del primer avance oficial de Avengers 4 , el día de hoy a través de la plataforma de Vimeo llegó.

En la parte superior de la nota te compartimos la versión de Youtube y aquí entre párrafos encontrarás la versión IMAX. Recuerda que necesitas una buena pantalla, como también una conexión estable de Internet para que visualices todos los detalles.

Por si habías escuchado que Groot se escondía en una escena del tráiler, pues con la versión IMAX de 'Avengers: Endgame ' ahora sabes que simplemente la imagen era un pedazo de la nave Milano, en la que Tony se encuentra varado en el espacio.

No obstante, a través de este avance se pueden ver varios detalles que se notaron en la versión de YouTube, debido a que la plataforma realiza una compresión del video. Los fans creían que podrían decifrar la identidad de la persona que Nebula toca con condolencia.



No obstante, todavía no queda del todo claro. Algunos piensan que se trata de Iron Man y otros de Capitán américa por el traje que se ve. ¿Cuál es tu opinión sobre este tráiler IMAX de 'Avengers: Endgame '?