"Avengers: Endgame": ¿hay escenas post-créditos en la secuela de Infinity War? [SPOILERS]

¡Alerta de spoilers! Esta nota contiene información acerca de la reciente película estrenada Avengers: Endgame. Aquí te contaremos si debes esperar hasta el final para poder ver las escenas post-créditos. Recordemos que Marvel Studios lleva más de 10 años añadiendo adelantos al final de sus películas de los Vengadores y demás héroes de los cómics. Esto se volvió una costumbre al igual que los cameos de Stan Lee. ¿Se adelanta parte de lo que será la Fase 4? o ¿se muestra algo relacionado a la siguiente película de Spider-Man?

Contra todo pronóstico, Avengers: Endgame no tiene ninguna escena post-créditos. Después de la victoria de los Avengers, y del universo en sí, sobre Thanos y su legión de seguidores, los créditos simplemente corren y corren, sin ningún premio al final.

Tradicionalmente, las escenas post-créditos han servido como un guiño a los próximos eventos del MCU y los fans de Marvel Studios esperaban que Endgame no fuera la excepción y que adelantara algo nuevo sobre Spider-Man: Far From Home, anunciada como la última película de la Fase 3 del MCU, o que incluso fuera más allá y que aprovechara la incorporación de las propiedades de Fox para anunciar algo referente a los X-Men o a los Fantastic Four. Sin embargo, no hubo nada de nada, ninguna sorpresa. Al parecer, Marvel consideró que todas las revelaciones de la película han sido suficientes por ahora.

La primera escena post-créditos del MCU anunció en sí a este universo, cuando Nick Fury se introdujo a sí mismo en Iron Man (2008) con el Proyecto Avengers en mano. Desde entonces, cada película del MCU ha tenido algo más que decir después de su final, a excepción de Endgame, la vigésimo segunda cinta de la franquicia, la que cortó esta tradición.

Como Marvel Studios aclaró en su momento que no habría ningún anuncio formal sobre los próximos pasos del MCU hasta después del estreno de Spider-Man: Far From Home, tiene sentido que la compañía decidiera guardarse para los próximos meses, sabiendo que tras lo nuevo del ‘Hombre araña’ habría un tiempo sin ningún título del MCU en la pantalla grande.

Entonces, Avengers: Endgame no tiene escena post-créditos, pero sus más de 3 horas de acción cubren con creces esa ausencia. Por lo pronto habrá que esperar para conocer novedades sobre los superhéroes que sobrevivieron a la ofensiva de Thanos y para saber cuál será la próxima gran amenaza para el universo entero.

Avengers: Endgame ya está disponible en su idioma original, con subtítulos o doblada al español en cines.