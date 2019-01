Avenger: Endgame | Película de los Nuevos Vengadores estaría en desarrollo de cara a la Fase 4

Recientemente se estrenó el primer tráiler de Spider-Man: Far From Home. Allí parece que no se le presta especial atención a lo ocurrido en Avengers: Infinity War , debido a que aparecen nuevo villano que amenazan la tranquilidad de las ciudades europeas.

La siguiente película de Spider-Man , calendada para julio de este año, daría inicio a la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel, dejando atrás a aquellos viejos personajes como Capitán América y Iron Man tras Avengers: Endgame.

Marvel Studios tiene pendiente todavía una larga lista de cintas de cara al futuro de los Vengadores. Pero, por lo pronto, no se ha revelado el nombre ni trama de estas. Solamente se sabe que ya está en desarrollo un cinta que presentará a los Nuevos Vengadores según el medio We Got This Covered.

Avengers Avengers 4 | Endgame | Película de los Nuevos Vengadores estaría en desarrollo de cara a la Fase 4. (Foto: Marvel Comics)

La fuente dice tener contactos dentro de Marvel y se refirieron a estos personajes como Young Avengers o Jóvenes vengadores. Curiosamente Spíder-Man es el gran ausente en la lista preliminar:



- Hawkeye (Kate Bishop)

- Hulkling (Theodore "Teddy" Altman)

- Patriot (Eli Bradley)

- Wiccan (William "Billy" Kaplan)

- Stature (Cassandra Lang)

- Vision (Jonas)

- Y el villano de la nueva cinta de Marvel sería Iron Lad (Nathaniel "Nate" Richards).



Según el mismo director de Marvel Studios , Kevin Feige, la presentación de la hija de Ant-Man en las películas no ha sido de casualidad. Realmente ella sería clave para introducir a Stature en los Young Avengers.



Por lo pronto, los rumores indican que Emma Fuhrmann interpretará a Cassandra Lang en lugar de la actual actriz Abby Ryder Forston. Sería una versión mayor y por supuesto tendría los poderes de su padre.



Marvel Studios todavía no confirma oficialmente la película. Pero según como van las cosas todo iría cobrando sentido para el futuro de su Universo Cinematográfico. Pero, ¿por qué no se menciona a Spider-Man en los rumores? Habrá que ver Spider-Man: Far From Home para conocer el destino de este héroe.