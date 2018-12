Avengers 4: Endgame | Producción andaría buscando localizaciones para futura cinta basada en la Gran Guerra

Avengers 4: Endgame será el final de la Fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel. Aún no se tiene idea sobre cuáles serán los futuros proyectos del UCM, pero las cosas pintan muy interesantes según un dato que viene desde Italia.



Sucede que la producción de Marvel, la misma que está encargada de Avengers 4: Endgame, anda preparando una película basada en la Primera Guerra Mundial. Según el portal Screen Rant, el proyecto aún no tiene título oficial y anda en busca de localizaciones en Italia para el rodaje.



No es la primera vez que Marvel Studios recurre a esta parte del mundo para buscar sets de grabación. Avengers: Era de Ultrón se grabó en la ciudad italiana de Bard. Lo mismo sucedió con Spider-Man: Far from Home , pero en la ciudad de Venecia.



¿Qué trama Marvel para el futuro de Avengers 4: Endgame? La comunidad baraja dos opciones: The Eternals y Black Widow.