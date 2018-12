Avengers 4: Endgame | Teoría apunta a que Thanos no sería el antagonista en la película de Marvel

Avengers 4: Endgame nos hace pensar que Thanos es el antagonista inmediato en la próxima película de Marvel Studios. ¿Pero qué tal si lo más evidente es la pista equivocada? Una teoría apunta a que sería la muerte misma quien sea el máximo rival de los superhéroes de Marvel.



La aparición de la muerte en Avengers 4: Endgame llegaría con el personaje Lady Death. Esta idea no es nueva considerando que Hela (Cate Blanchett) en Thor: Ragnarok marcó un protagonismo muy interesante para el UCM, pudiendo ser ella misma Lady Death.



En los cómics, Lady Death es la novia imaginaria de Thanos que se niega a entregarle su amor a pesar de sus constantes deseos. Él vive para servirla, matando implacablemente en un esfuerzo por calmar su sed.



Sin embargo, con Hela derrotada al final de Ragnarok , parece poco probable que regrese en Avengers 4: Endgame, aunque no es imposible. La pregunta cae por sí sola: ¿quién puede encarnar a la muerte si no es Hela?



El usuario de Reddit Reinheart123 apunta a que la mayor amenaza sería la madre de Hela. Este argumento se sugiere por el casting de Katherine Langford en Avengers 4: Endgame sin que se especifique cuál será su papel en la película, aunque hay discrepancias debido a la joven apariencia de la personaje.

