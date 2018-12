' Avengers: Infinity War ' es una película que acabó con muchos de los superhéroes de Marvel. Hemos visto a Spider-Man , Dr. Strange, Winter Soldier, entre otros, convertirse en polvo tras el chasquido de Thanos. ¿Pero qué tal si aún siguen vivos para Avengers 4: Endgame ?



Una teoría sobre los desaparecidos en Avengers 4: Endgame la encontramos en Reddit, donde un usuario soltó la idea de un universo alternativo.



" ¿Qué si Thanos no mató a nadie sino que creó dos realidades paralelas dividiendo 50/50 los seres vivos en cada universo. Los planos están conectados por una especie de puente que existe en el reino cuántico. Debido a que ese era el lugar donde estaba Scott Lang en el momento en que ocurrió el chasquido, el no se vio afectado y es capaz de viajar entre las dos realidades libremente", reza el polémico texto en el foro.



Las películas de Ant-Man revelan que el reino cuántico es un espacio donde las leyes de la física y el tiempo no transcurre de la misma manera que en el mundo real. Este detalle hace que Ant-Man sea la clave para el reencuentro de los superhéroes de Marvel en Avengers 4: Endgame.