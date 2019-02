Avengers Endgame | Las películas confirmas que seguirán tras la muerte de Thanos

Las cintas de superhéroes son tendencia en los últimos años. Esto es algo que Avengers: Endgame aprovechará en su máxima potencia con una nueva historia que resolverá la muerte de varios personajes del Universo Cinematográfico de Marvel. Thanos es solo el inicio de lo que serán los próximos cambios en los Vengadores.



El portal ComicBook reunió las cintas que continuarán a Avengers 4, tanto aquellas que tienen fecha confirmada oficialmente como las que aún son un rumor. Veamos qué nos depara el futuro.



Películas confirmadas



X-Men Dark Phoenix (7 de junio de 2019)



El cinta apunta a ser un reboot completo de la franquicia para integrar a los mutantes en el MCU actual.



Spider-Man: Far from Home (5 de julio de 2019)



La aparición de Mysterio es lo más destacado, así como la vida de Peter Parker tras la pelea contra Thanos.



The News Mutants (2 de agosto de 2019)



Fox ha dado la fecha de estreno, pero es posible que Disney cambie de planes.



Morbius (10 de julio de 2020)



El universo de los antihéroes se expande gracias a Sony. Jared Leto es el encargado de interpretar al doctor Michael Morbius.



Black Panther 2 (sin fecha de estreno confirmada)



Se rumorea que el inicio del rodaje será a finales del presente año.



Doctor Strange 2 (sin fecha de estreno confirmada)



Se estima que el rodaje será en la primavera de 2020 con una fecha de estreno en torno a mayo de 2021.



Guardians of the Galaxy Vol. 3 (sin fecha de estreno confirmada)



La salida de James Gunn como guionista ha puesto en duda la realización de esta película. Aún se debate si su trabajo será considerado para la continuación de esta aventura.



Venom 2 (sin fecha de estreno confirmada)



Sony aseguró la continuación de Kelly Marcel (una de las responsables de la primera entrega) como guionista. Ruben Fleischer no repetirá el plato como director.