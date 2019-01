Avengers: Endgame | Tom Holland pensó por un segundo que habría filtrado toda la trama

Marvel Studios guarda bajo siete llaves la trama de Avengers: Endgme y el resto de sus películas. Inclusive ha llegado a dar libretos falsos a sus actores para que no filtren información relevante, como alguna vez lo hizo Tom Holland (Spider-Man ).

Pues esta semana, el pánico se apoderó del actor cuando leyó un artículo en Internet con el siguiente titular " Tom Holland accidentalmente subió toda la película Avengers 4 a Twitter". Rápidamente respondió asustado: "Esto en serio me dio pánico, por un segundo pensé ¿m*érda, lo hice?"

Avengers Avengers 4 | Endgame | Tom Holland pensó por un segundo que habría filtrado toda la trama. (Foto: Instagram)

Por supuesto, un actor no es tan loco como para subir todo su libreto completo a Internet. No obstante, el actor que hace de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel ya ha pasado por momentos bochornosos, como por ejemplo la filtración del nombre ' Spider-Man: Far From Home '.

Tú, tranquilo Holland. Se trataba de una web de sátiras llamada Fantastic Fools. El 15 de enero se publicó la nota con datos falsos y muchos internautas lo creyeron, pero no es cierto.



Avengers: Endgame todavía sigue siendo un secreto y cualquier contenido que se filtre llega a casos mayores. Marvel estrenará esta cinta el 25 de abril en los cines de Perú y el 26 en los Estados Unidos.