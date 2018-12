Avengers 4 | Endgame | Tráiler oficial confirma esta muerte que no apareció en 'Infinity War'

Avengers 4 es un misterio, debido a que no tenemos idea de quiénes han desaparecido tras el chasquido de Thanos. Tenemos una idea de los personajes que no estarán en la secuela de Avengers: Infinity War , debido a que la última escena muestra a varios de ellos haciéndose polvo en el campo de batalla.



De quien no sabemos si sigue aún en el mundo de los vivos es Shuri, interpretada por la actriz Letitia Wright, la hermana del desaparecido T'Challa, quien hace de Black Panther.



Recordemos que, a inicios de 2018, Wright dijo en la Comic-Con de MCM en Londres que asumirá el puesto de T'Challa como gobernador de Wakanda en el universo de los cómics de Marvel. Esta declaración acaba siendo reveladora en el supuesto que Avengers 4 considere a Shuri como la nueva Black Panther y así preparar el contraataque contra Thanos.



Shuri como Black Panther en el cómic (Foto: Marvel) Shuri como Black Panther en el cómic (Foto: Marvel)

Pero resulta que nada de esto será posible, debido a que en el tráiler de Avengers Endgame vemos el rostro de Shuri junto al resto superhéroes desaparecidos tras el chasquido de Thanos. A pesar de no haber aparecido convirtiéndose en polvo, Shuri sí llegó a ser víctima del Titán Loco.



La pregunta ahora es saber si Wakanda seguirá participando en la lucha contra Thanos, debido a que no habría un heredero o heredera de la familia real africana.



¿Quién puede ser el próximo Black Panther? Al menos con la confirmación de la muerte de Shuri, Marvel perdió la oportunidad de dar un giro interesante para la introducción de una heroína al UCM.