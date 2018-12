Avengers 4 | ¿Por qué la película se titula 'Endgame'? La referencia a Dr. Strange | Tráiler

Durante varias semanas, Marvel Studios estuvo postergando el estreno del primer tráiler de Avengers 4. Ahora que ya son oficiales las imágenes, se ha dado a conocer que el nombre oficial es ' Avengers: Endgame ', pero ¿por qué se titula así? Aquí la respuesta.

Avengers: End Game - Tráiler Oficial Subtitulado (Video: Marvel Studios)

Todo se remonta a la anterior película 'Avengers: Infinity War '. Dr. Strange, personaje interpretado por Benedict Cumberbatch, luchó contra Thanos con todas sus armas, pero al final entregó la Gema del Tiempo.



No obstante, justo antes de esta acción había visto más de 14 millones de desenlaces a esta tragedia. Solo una terminaba bien para los Vengadores. Allí es cuando soltó la frase: "We are in the endgame now" (Estamos en el 'endgame' ahora).

Esta palabra puede traducirse como 'fin del juego'. Lo que algunos han interpretado como el final de una era para los Vengadores. Avengers 4 llegaría como la película que de el paso del cambio generacional en el Universo Cinematográfico de Marvel.

El adelanto de ' Avengers: Endgame ' muestra que Hulk, Black Widow, Capitán América y Ant-Man se reunirán para discutir una solución. Por lo pronto, Iron Man está completamente aislado en el espacio, sin comida y con poco oxígeno.



'Avengers: Endgame' fecha de estreno

El 25 de abril llegará a los cines de Perú. Mientras que en Estados Unidos se proyectará solo un día después.