El tráiler de Avengers 4 ha generado muchas dudas y teorías sobre cómo Tony Stark será rescatado del espacio. Las imágenes lo muestran muy débil dentro del Milano, nave de los Guardianes de la Galaxia , mientras espera su muerte a causa de la inanición.



La situación es bastante trágica, pero hay un par de cosas que merecen ser discutidas para evitar algún agujero de guión en Avengers 4. Una pregunta clave es sobre el Milano. ¿Cómo esta pudo quedar funcional tras la pelea contra Thanos en Titán? Recordemos que el Titán Loco hizo caer sobre dicho planeta los restos de un astro en forma de meteoritos, afectando grandes áreas del escenario de pelea. La duda sería cómo hizo la nave Milano para quedar operacional tras tremenda lluvia de meteoritos sobre Titán. Digamos que la suerte existe.



Otra duda es sobre las capacidades del Milano. Suponiendo que la nave quedó funcional tras el ataque de Thanos en Titán, cabe preguntarse cómo es que Tony Stark no puede acceder al historial o sistema de navegación del Milano. Hay que tener en cuenta que el Milano logró llegar a Titán con Starlord sin problemas, lo que significa que dicho planeta aparece en el registro de navegación de la nave. Si esto es así, ¿por qué no funcionaría otra vez? ¿Dónde está esa información? ¿Por qué Tony Stark no puede acceder a ella siendo un genio de la tecnología?



Hay que tener en cuenta que Stark ha logrado despegar la nave tras la pelea con Thanos en Titán. Esto nos lleva a pensar que sí tiene conocimiento avanzado sobre el Milano como para acceder a su sistema de datos.



Lo más probable es que estas dudas de Avengers 4: Endgame se resuelvan con la idea de que el sistema de la nave quedó estropeada tras el ataque de Thanos con los meteoritos. Mejor aún sería pensar si es que no cuentan con un sistema de alarma en caso de desaparición.



¿Será que estamos ante un agujero de guión en Avengers 4? La cinta aún no se estrena, pero el avance hace que estas dudas sean atendidas con cierto escepticismo.