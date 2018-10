Avengers 4: filtrado el que sería el nuevo traje de Iron Man luego de 'Infinity War' [FOTOS]

La película Avengers 4 todavía no ha revelado ningún detalle, solamente Mark Ruffalo salió en televisión a comentar el nombre y spoilers pero fue censurado. No obstante, no está libre de las filtraciones. Y es que, esta semana, se compartieron estas fotos del nuevo traje de Iron Man en las redes sociales que se han vuelto viral.

Avengers Avengers 4: filtrado el que sería el nuevo traje de Iron Man luego de 'Infinity War'. (Foto: Reddit)

Recordemos que para ' Avengers: Infinity War ' se mostró el uso de la nano tecnología en el traje de Tony Stark. Sin duda el traje más útil que se ha visto hasta el momento, ya que el personaje puso recuperar partes importantes de su armadura cuando este estaba dañada.

Aunque estas imágenes todavía son conceptuales y no oficiales, nos da una idea de cómo podría ser el nuevo traje de Iron Man en Avengers 4. Estas fotos salieron desde Reddit y quizás lo que llama más la atención es la máscara, la cual se compondría de capaz.

El brazo, por otro lado, se puede transformar en un poderoso cañón o en afiladas cuchillas. Pero ¿cómo es posible que Tony Stark desarrolle nueva tecnología estando en en planeta Titán? 'Avengers: Infinity War ' cerró como una tragedia, y el personaje quedó varado en el espacio luego de su batalla contra Thanos. Veremos en el 2019 cómo Marvel aborda esta nueva historia y el cambio generacional de los Vengadores.