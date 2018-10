Thanos , el gran villano de Avengers: Infinity War , requerirá de armas más poderosas para que sea derrotado por los superhéroes de Marvel. Quien parece tener algo entre mano es Iron Man y un supuesto cañón de protones que apareció en unas fotos del set de Avengers 4.



La imagen filtrada de esta nueva joya destructiva en Avengers 4 fue dada a conocer por The Geek Power. El artefacto ha aparecido en Avengers: Infinity War, específicamente sobre una mesa junto a James “Rhodey” Rhodes (Don Cheadle).



¡Pero esa no ha sido la única oportunidad! En la imagen que los hermanos Russo compartieron con las iniciales del título de la película, aparece el mismo cañón en el fondo del escenario.



Este cañón de protones tiene su origen en Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes (2000), el cual está basado en el cómic The Infinity Gauntlet (El Guantelete del Infinito). Resulta probable, entonces, que la veamos en acción en Avengers 4.

Imagen compartida por los hermanos Russo. El cañón aparece en la parte izquierda.