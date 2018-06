Avengers 4: filtran posible nombre oficial de la secuela de "Avengers: Infinity War"

Avengers 4 , la secuela del impactante "Avengers: Infinity War" , ya tendría nombre oficial según una filtración compartida en Reddit .



El título sería "Avengers Forever" (Vengadores por siempre, en inglés). Hay quienes no están de acuerdo con el título, porque suena bastante simple. Sin embargo, el "por siempre" da cuenta de una unidad que los superhéroes de Marvel asumirían al sobrevivir al desastre de Thanos .



Aún hay tiempo suficiente hasta el estreno de Avengers 4 como para que Marvel Studios decida cambiar el título. De hecho, hay quienes argumentas que "Avengers Forever" no será el título final de la cinta, porque no coincide con las ideas de Kevin Feige y los hermanos Russo tras el estreno de "Infinity War" .



¿Ustedes qué opinan? ¿Será finalmente el título de la próxima película de Marvel? Deja tu opinión en la caja de comentarios.