Se van diluyendo las ilusiones. Durante toda esta semana se ha comentado en las redes sociales y foros que Avengers 4 estrenaría su tráiler este viernes 23 de noviembre. Todo a raíz de un cómic de Capitana Marvel en el que había una publicidad de otra historieta de ' Avengers: Infinity War '.

Allí se anunciaba que en diciembre llegaría una historia acerca de la precuela de la llegada de Thanos. El tráiler debería llegar justo antes de la publicación y se suponía que sería en esta semana de noviembre. Pues los que participaron de las filtraciones de 'Avengers: Infinity War ' ya comentaban que podría ser bastante posible esto.



No obstante, el mismo que comentó que el nombre de Avengers 4 sería ' Avengers: Annihilation' respondió ante la coyuntura: "acabo de escuchar el rumor de noticias potencialmente malas de la semana del cómic. Pero son tan malas que molestaría a tantos, no diré en más detalles.".

Avengers Avengers 4: aquel que filtró el nombre de 'Annihilation' trae malas noticias sobre el esperado tráiler. (Foto: Twitter)

El especialista en temas de Marvel añadió " Esperaré un par de días para ver si son tan malas como me comentaron. Realmente espero que sean falsas. Esperemos mejores noticias mañana". Por su puesto esto no es nada alentador para los fans que esperan imágenes de Avengers 4.



Terminó su comentario con las siguientes lineas: " Solo para evitar malentendidos: es al relacionado al tráiler. Nada más grande que eso, de nuevo sigo esperando mejores noticias para probar que son falsas.".



Cuando le preguntaron acerca de si se trataba acerca de una cancelación o de que se posponga el avance de Avengers 4 , comentó que no se trataba de eso. ¿Será algo relacionado a la trama? ¿Se confirmarán las muertes de los Vengadores? Habrá que esperar mayores declaraciones o el mismo estreno del avance.