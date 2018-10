Avengers 4: Halcón y Soldado de Invierno tendrán una serie en la plataforma de streaming de Disney

Avengers 4 es la megaproducción de Marvel en la que miles de fans andan atentos por nuevas noticias. No obstante, algunos personajes tendrán proyectos individuales para ampliar el Universo Marvel.



Malcom Spellman, escritor y coproductor ejecutivo de Fox Empire, dio a conocer que Halcón y Soldado de Invierno tendrán una serie en la plataforma de streaming de Disney.



¿Será que veremos a un rostro distinto en estas producciones? Resulta que no, pues Sebastaian Stan (Soldado de Invierno) y Anthony Macke (Halcón) encarnarán a sus personajes del UCM como han venido haciendo hasta Avengers: Infinity War.



Ambos personajes no serían los únicos en tener una serie en la plataforma. Loki (Tom Hiddleston) y Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen) también tendrán una serie especial para ampliar aún más sus aventuras.