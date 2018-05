Alerta de spoilers . La nota contiene información acerca de la película " Avengers: Infinity War " y el futuro de la saga de películas, especificamente de la siguiente entrega: " Avengers 4" .

Thanos llegó a cumplir su cometido en la película de Marvel , llegó a la Tierra en busca de el resto de las Gemas del Infinito para poder eliminar a la mitad de los seres vivos del universo. Todo con el motivo de realizar un balance en el mismo.

Como era de esperarse, muchos héroes dejaron de existir, entre ellos Drax , intrepetado por Dave Bautista , quien comentó lo siguiente cuando se le preguntó acerca de su aparición en " Avengers 4 ":

Avengers Infinity War Avengers 4: uno de los héroes aseguró que sí estará en la secuela de "Avengers: Infinity War". (Foto: Marvel Studios)

" He recibido muchos mensajes que decían cosas como ‘No puedo creer que estés muerto, tu personaje está muerto’. Los fans están realmente desconsolados y yo solo podía pensar: ‘Voy a estar en Avengers 4. Voy a estar en Guardians 3.’ No tengo ni idea de cómo me van a hacer regresar, pero de alguna manera tendrá que suceder porque, hasta donde sé, voy a estar en Guardians 3. De una forma u otra tengo que estar de vuelta. ", respuesta del actor con el medio Collider.

Él está seguro que su participación no acabó en " Avengers: Infinity War " ya que tiene todavía pendiente la tercera parte de la saga de Guardianes de la Galaxia.