Avengers 4: Marvel responde cómo estrenará películas con los héroes muertos en Infinity War

Luego del estreno de Avengers: Infinity War, muchos fans se preguntaron cómo hará Marvel Studios para estrenar las siguientes películas de superhéroes como Black Panther y Spider-Man , si estos desaparecieron luego del chasquidos de Thanos .

La web io9 logró conversar con el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige , y pudo hacerle una pregunta clave: ¿Un personaje cómo Black Panther aparecerá en los trailer y material promocional de Avengers 4 ? A lo que Feige dijo rotúndamente "No, porque está muerto".

Esto ya nos empezó a confirmar nuestro mayor miedo: los personajes que murieron en Avengers: Infinity War seguirían muertos para las futuras películas de Marvel . Pero.. ¿Qué pasará con Spider-Man: Far From Home ?

Spider-Man muere en brazos de Tony Stark (Foto: Marvel) Spider-Man muere en brazos de Tony Stark (Foto: Marvel)

“Bueno, ¿sabes cuándo tendrán lugar los acontecimientos de esa película?” , contestó Feige a la pregunta. “Hasta ahora sabemos que será en verano, si mal no recuerdo en vacaciones de verano. Creo que irá a Europa con sus amigos, pero no sé qué verano será, en qué año... Es decir, yo lo sé (pero tú no)".

Ante estas declaraciones podrían suceder dos cosas: Que Marvel Studios planea de verdad dejar muertos a los héroes caídos en Infinity War, y que todas las películas venideras sucederán antes de la venida de Thanos a la tierra. Sin embargo, esta jugada no sería lo más positivo para la compañía, y posiblemente todo esto sea para despistarnos para el estreno de Avengers 4.