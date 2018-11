Avengers 4 ha generado mucha expectativa en los seguidores de las películas del Universo Cinematográfico de Marvel. En estos días se compartió un supuesto póster oficial, junto con el tráiler y nombre oficial de la secuela de 'Avengers: Infinity War '.

Aquí te contamos la verdad detrás de estas supuestas filtraciones. En primer lugar, hablemos del póster. Sin duda, se trata de un trabajo muy pulido, que rompería con la tradición de Marvel de poder a todos los héroes y villanos como portada.



' Avengers: Infinity War ' no fue la excepción, los héroes aparecen centrados en el póster oficial. No obstante, el de Avengers 4 podría revelar un spoiler mayor, así que se ha considerado este como el oficial. No obstante, se trata de un trabajo del diseñador digital BossLogic, el cual publicó en Twitter la siguiente imagen.



Avengers Avengers 4: así podría ser el póster y tráiler de la continuación de 'Infinity War'. (Foto: BossLogic)

Por otro lado, el traíler habría mostrado el nombre de la película: 'Avengers: Annihilation' o 'Vengadores: Aniquilación'. Pero se cree que las imágenes son creadas por los mismos fans, ya que hasta el momento se ha habido un reclamo de copyright al video de YouTube.



¿Qué crees tu? ¿Será este el nombre oficial de Avengers 4 ? ¿Tendremos un póster de la película con pocos personajes? Todo se sabrá en los siguientes meses, ya que Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, comentó que el contenido nuevo llegará antes de fin del 2018.