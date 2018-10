Avengers 4: próximo Capitán América sería de otra raza y sexo, según importante actor de Marvel

Chris Evans ha hecho de Capitán América desde la película del Primer Vengador en 2011. Desde entonces, Evans ha formado parte de la franquicia de Marvel con buenas críticas... pero todo tiene su final después de Avengers 4.



El actor dio a conocer que dejará de caracterizar a Capitán América luego de Avengers 4, secuela de Avengers: Infinity War. No se sabe si el personaje morirá o es que simplemente abandonará el escudo para darle la posta a alguien más.



¿Quién podría ser el próximo Capitán América? El actor Frank Anthony Grillo, quien hizo de Brock Rumlow / Crossbones en Captain America: The Winter Soldier y Captain America: Civil War, adelantó que el próximo Capitán América sería de otra raza y/o sexo.



"No lo sé. No sé, pero hay rumores de que el Capitán América podría ser afroamericano. O tal vez una mujer, ¿sabes? Están pensándolo", comentó al periodista Larry King.



Esta información nos lleva a pensar que Evans abandonó el papel, pero el personaje seguirá presente en el Universo Cinematográfico de Marvel. Suponemos que el reemplazo podría continuar según la línea de los cómics.