Como muchos esperan con entusiasmo el estreno de Avengers 4, la secuela de "Avengers: Infinity War" , recientemente se ha viralizado la supuesta trama de la esperada película de Marvel. El problema es que no se ha filtrado nada -de hecho, ni debería considerarse spoiler-, porque se trata de un conjunto de teorías en foros de Internet sin confirmar.



Una "filtración" de Avengers 4 corresponde a una información oficial que ha salido a la luz pública antes de su fecha de estreno. ¿Se puede denominar así a las invenciones de los fans? Evidentemente no, pues solo son rumores con la intención de hilar los cabos sueltos que ha dejado el Universo de Marvel.



La "filtración"



La supuesta filtración de Avengers 4 habla de tres arcos argumentales. El primero tiene como protagonista a Ant-Man que viajará en el tiempo hasta encontrarse con Hank Pym, y así trabajar en un "anillo de honda". Posteriomente, Ant-Man volverá al pasado para contarles lo ocurrido a los Vengadores del pasado. Por su parte, Iron Man y Nébula se encuentran en Titán y buscarán alguna vía para escapar del planeta. Thor se dirige a Hel para formar un ejército de asgardianos. Thanos se entera de sus planes y acabaría con la vida de Thor y Capitán América.



El segundo arco mostraría a los Vengadores viajando a través del tiempo para reunir las Gemas del Infinito. La aventura los llevará a la trama de Era de Ultron, Guardianes de la Galaxia, Thor y Thor: El mundo oscuro. La idea es crear otro guantelete, algo que enfurece a Thanos y vuelve a la pelea contra los héroes de Marvel. La mayoría de los superhéroes mueren hasta que Hulk llega a usar el guantelete, pero le cortan el brazo.



El tercer arco muestra a Tony Stark absorbiendo el poder de las Gemas del Infinito. Eternidad -nuevo personaje y versión futura de Tony Stark- se muestra como el responsable de haber manipulado todos los eventos acontecidos en la película, y revela que solo Doctor Strange, Hulk, Cráneo Rojo y Thanos podían hacer lo mismo. Eternidad necesitaba que Doctor Strange venza a Dormammu para conquistar el universo. Después, Eternidad pasaría a llamarse "Kang el Conquistador">.



La última batalla de Avengers 4 sería contra Kang, por lo que Doctor Strange regresa en el tiempo y asesina a Tony antes que se convierta en Eternidad.



Supuestamente aquí termina la cinta, pero recordemos que los productores y guionistas de Marvel adelantaron que Avengers 4 no será la conclusión de toda la trama. ¿Y qué hay de Capitana Marvel ? Muchas dudas para lo que se pinta como una "filtración" de la trama.

