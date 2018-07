"Avengers 4" sería el final definitivo para los superhéroes de Marvel

"Avengers 4" , la secuela del éxito de Marvel "Avengers: Infinity War" , mantiene en vilo a muchos de los fans de los cómics. Aún se desconoce si será el final definitivo de nuestros superhéroes o habrá una solución al desastre provocado por Thanos.



Marvel Studios no tuvo un panel en la Comic-Con de San Diego. Sin embargo, el cineasta Joe Russo aprovechó la oportunidad para hablar de Vengadores 4.



"Creo que, al final, Vengadores 4 puede ser nuestro mejor trabajo para Marvel. Creo que hemos crecido con cada película que hemos hecho allí. Hemos crecido con los personajes. Hemos crecido con los actores. Como cineastas, estamos muy contentos y muy entusiasmados con la película. Con el paso de los años hemos aprendido a escucharnos, simplemente, a nosotros mismos. Y es genial que haya dos de nosotros para poder tener conversaciones. Podemos estar realmente aislados y reforzarnos el uno al otro en creer en la historia que estamos contando. Siento que Vengadores 4, como se hizo antes de que hubiera ninguna respuesta a Vengadores 3, es realmente pura en ese aspecto. La narrativa es muy pura”, aseguró.



Por su parte, Kevin Feige, director de Marvel Studios, agregó cierta información interesante para el desarrollo de la trama de Avengers 4.



“Las mejores historias tienen final. El Retorno del Jedi fue un final durante mucho tiempo y, siendo un niño de 10 años en 1983, eso me acompañó hasta que hubo una secuela 30 años después. No ha pasado algo así antes en el género de superhéroes”.



“Llega un nuevo actor y arranca enseguida una nueva historia. Quisimos hacerlo de esta manera porque pensamos que las mejores historias tienen un final definitivo. Eso es, ciertamente, lo que va a pasar el año que viene con Vengadores 4. El universo, el mundo, muchos de los personajes que hemos introducido seguirán adelante de formas inesperadas, algunas de las cuales ni siquiera conozco todavía. Pero proporcionar una conclusión definitiva al alcanzar el largometraje número 22, y en torno a diez años, parece la decisión correcta”, concluye Feige.

