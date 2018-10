Avengers 4 trae muchas alternativas para el final de Capitán América. Chris Evans, quien encarna al héroe norteamericano, se despidió del personaje en Twitter, por lo que muchos se preguntan cómo será realmente ese "adiós". ¿Será la muerte del personaje o una simple desaparición?



Un usuario de Reddit llamado ZeromusPrime ha compartido una idea de cómo sería la despedida de Capitán América en Avengers 4, y todo se resume en una simple imagen para la escena post-créditos de la cinta. Sería algo muy triste y quienes están acostumbrados a sentirse incómodos con los "In Memorian".



"Steve Rogers. 1919 - 2019", sería el mensaje que veríamos en las últimas escenas de la película. ¿Será Marvel tan cruel para tener este final en Avengers 4?



Evans trató de acomodar sus declaraciones en Twitter para no dar a entender que Capitán América morirá en Avengers 4. "Debo aclarar que, independientemente de cómo termine Vengadores 4, yo habría tuiteado exactamente lo mismo. Ese último día de rodaje fue un día muy emotivo y fue la culminación de casi 10 años de rodaje y 22 películas. Y sentí que era apropiado compartir mi gratitud. Sé que tuvo un efecto dominó, pero no estoy confirmando ni negando nada”, señaló.

Imagen viralizada en Reddit Imagen viralizada en Reddit